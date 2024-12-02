На Киевщине работала ПВО по вражеским беспилотникам

Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Утром в понедельник, 2 декабря, в Киевской области зафиксировали вражеские дроны, по которым работала ПВО.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: В Киевской области воздушные тревогу объявили в 6:18.

Предыдущая тревога продолжалась в регионе с 21 часа вечера воскресенья до 4:32 понедельника.

Обновлено: В 9:34 в понедельник ВС объявили отбой угрозы вражеских беспилотников.