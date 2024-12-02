Россияне атаковали ВСУ на Курщине 16 раз и устроили вал штурмов на 2 направлениях фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений, 81 атаку российских захватчиков защитники отбили на Покровском и Кураховском направлениях. На Курщине захлебнулось 16 штурмов врага.

Источник: сводка генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг десять раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица, Тихое, Волчанск и в направлении Казачьей Лопани.

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На Купянском направлении за сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе Часового Яра.

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На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Чумацкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 48 атак позиций наших войск вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Анновки.

На Времовском направлении противник совершил 24 наступательных действия на позиции украинских подразделений в районах Константинопольского, Трудового, Большой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений четыре раза, успеха эти действия им не принесли.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 16 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.