Силы обороны сбили 52 российских дрона

В ночь на 2 декабря россияне атаковали Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов, 52 дрона удалось сбить, 50 были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 52 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. 50 беспилотников локационно потеряны, вероятно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, 6 – вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще один – в воздухе. Боевая работа продолжается!"

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Детали: Дроны захватчики запускали из направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.