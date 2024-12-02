Войсками КНДР в России руководят 3 северокорейских генерала, 2 тыс. солдат уже в боевых частях – ГУР

По данным разведки, в боевые подразделения российской армии передано 2 тысячи северокорейских военных, они направлены в бригаду морской пехоты и дивизию воздушно-десантных войск.

Источник: Черняк в интервью "Донбасс Реалии" (проект "Радио Свобода")

Прямая речь: "Сейчас в оперативном резерве (армии РФ - ред.) есть 9 тысяч северокорейских военнослужащих, 2 тысячи переданы в боевые подразделения".

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Детали: Черняк отметил, что учитывая это можно с уверенностью говорить о том, что военные КНДР уже присоединились к ведению боевых действий.

"Возможно, они не на первой линии. Возможно, они не на передовых позициях, но они все равно обеспечивают агрессию против Украины, обеспечивают убийство украинских военнослужащих", - сказал представитель ГУР.

Также по данным ГУР контингентом северокорейских войск в России командует три генерала. "Их максимально скрывают, их максимально охраняют. Они в закрытых лагерях, для них проводится подготовка, но их максимально пытаются спрятать от всех", - добавил представитель ГУР.

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