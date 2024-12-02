Войсками КНДР в России руководят 3 северокорейских генерала, 2 тыс. солдат уже в боевых частях – ГУР
По данным разведки, в боевые подразделения российской армии передано 2 тысячи северокорейских военных, они направлены в бригаду морской пехоты и дивизию воздушно-десантных войск.
Источник: Черняк в интервью "Донбасс Реалии" (проект "Радио Свобода")
Прямая речь: "Сейчас в оперативном резерве (армии РФ - ред.) есть 9 тысяч северокорейских военнослужащих, 2 тысячи переданы в боевые подразделения".
Детали: Черняк отметил, что учитывая это можно с уверенностью говорить о том, что военные КНДР уже присоединились к ведению боевых действий.
"Возможно, они не на первой линии. Возможно, они не на передовых позициях, но они все равно обеспечивают агрессию против Украины, обеспечивают убийство украинских военнослужащих", - сказал представитель ГУР.
Также по данным ГУР контингентом северокорейских войск в России командует три генерала. "Их максимально скрывают, их максимально охраняют. Они в закрытых лагерях, для них проводится подготовка, но их максимально пытаются спрятать от всех", - добавил представитель ГУР.
Предыстория:
- 7 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
- В США подтвердили, что северокорейские войска участвовали в боевых действиях в Курской области.
- Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.
- Соединенные Штаты располагают информацией, что Северная Корея готовит дополнительные поставки в Россию баллистических ракет, а также САУ дальнего радиуса действия и РСЗО.
- Зеленский прогнозирует, что Россия перебросит на передовую против Украины много северокорейских военных, которые почти наверняка будут использованы как "пушечное мясо".