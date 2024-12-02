В Киев приехал канцлер Германии Шольц
Понедельник, 2 декабря 2024, 09:09
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 2 декабря.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Детали: В Киеве Шольц заявил о своей поддержке Украины, которая противостоит вооруженной агрессии России.
Реклама:
Немецкий канцлер планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Предыстория:
- Последний раз Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.
- Накануне в Украину приезжали топ-дипломат ЕС Кая Каллас, еврокомиссар по расширению Марта Кос и президент Европейского совета Антониу Кошта..
- Они посетили Стену памяти возле Михайловской площади в Киеве и почтили память украинских защитников, а также встретились с президентом Зеленским.