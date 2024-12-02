В Киев приехал канцлер Германии Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 2 декабря.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: В Киеве Шольц заявил о своей поддержке Украины, которая противостоит вооруженной агрессии России.

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Немецкий канцлер планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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