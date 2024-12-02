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Перспективы для инвестиций внутри страны

В Киев приехал канцлер Германии Шольц

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПонедельник, 2 декабря 2024, 09:09
В Киев приехал канцлер Германии Шольц
Олаф Шольц в Киеве. Фото dpa

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 2 декабря. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: В Киеве Шольц заявил о своей поддержке Украины, которая противостоит вооруженной агрессии России.

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Немецкий канцлер планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Предыстория:

  • Последний раз Шольц приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.
  • Накануне в Украину приезжали топ-дипломат ЕС Кая Каллас, еврокомиссар по расширению Марта Кос и президент Европейского совета Антониу Кошта..
  • Они посетили Стену памяти возле Михайловской площади в Киеве и почтили память украинских защитников, а также встретились с президентом Зеленским.

ШольцКиев
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