Шольц в Киеве объявит о новых поставках оружия на 650 млн евро
Канцлер Германии Олаф Шольц, который утром в понедельник, 2 декабря прибыл с визитом в Киев, заявил, что объявит о новых поставках оружия для Украины на сумму 650 млн евро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv
Детали: Шольц отметил, что своим визитом хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе".
"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии", - сказал канцлер.
Он также добавил, что в Киеве планирует объявить "дополнительное оборонное оборудование на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".
"Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим", – отметил Шольц.
Что предшествовало:
- Утром 2 декабря Шольц прибыл в Киев. Это его второй визит в Украину с начала российского полномасштабного вторжения.
- Накануне в Украину приезжали топ-дипломат ЕС Кая Каллас, еврокомиссар по расширению Марта Кос и президент Европейского совета Антониу Коштой.