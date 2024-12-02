Шольц в Киеве объявит о новых поставках оружия на 650 млн евро

Прибытие Олафа Шольца в Киев, фото: концлер ФРГ в соцсети Х

Канцлер Германии Олаф Шольц, который утром в понедельник, 2 декабря прибыл с визитом в Киев, заявил, что объявит о новых поставках оружия для Украины на сумму 650 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Шольц отметил, что своим визитом хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе".

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"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии", - сказал канцлер.

Он также добавил, что в Киеве планирует объявить "дополнительное оборонное оборудование на сумму 650 млн евро, которое будет поставлено в декабре".

"Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим", – отметил Шольц.

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