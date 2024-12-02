Кабмин: Украина уже имеет более 4 тысяч саперов и почти 70 противоминных операторов

По данным правительства, число сертифицированных операторов противоминной деятельности в Украине к настоящему времени достигло почти 70, а саперов превысило 4 тысяч, в стране работают более 150 единиц специализированных противоминных машин.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль и министр экономики Юлия Свириденко на 2-й конференции по противоминной деятельности в Украине, цитирует "Интерфакс-Украина"



Детали: По словам Свириденко, с 2023 по 2024 год число сертифицированных операторов противоминной деятельности выросло с шести до 69, саперов – с 1500 до 4021, а тяжелых машин по разминированию – с нуля до 151.



Шмыгаль отметил, что обследование потенциально загрязненных земель является важным первым направлением Национальной стратегии противоминной деятельности. По его словам, сегодня потенциально загрязненная территория составляет около 129 тыс. кв. км.



"Это больше, чем площадь таких европейских стран, как Греция, Болгария или Австрия", – указал премьер.



Важным направлением является также привлечение международной донорской помощи, добавил глава правительства. Он указал, что в настоящее время к Коалиции гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран-партнеров, а общий объем международной поддержки превысил $1 млрд.



"Также ценен опыт стран, которые в свое время столкнулись с подобной проблемой. В этом контексте особенно перспективно взаимодействие с Хорватией и Камбоджей", – добавил Шмыгаль.



Он подчеркнул, что Украина ставит задачу наращивать количество техники по разминированию.



Прямая речь Шмыгаля: "Делаем акцент на локализации и развитии собственных машин украинского производства. Призываем партнеров заказывать на украинских предприятиях изготовление новых машин. Это будет двойной помощью для нашей экономики и нашей безопасности. В Украине существует огромное пространство возможностей для апробации новейших технологий".