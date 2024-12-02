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Перспективы для инвестиций внутри страны

Страны НАТО планируют подтвердить обязательства по помощи Украине

Сергей Сидоренко, Александр ШумилинПонедельник, 2 декабря 2024, 12:29
Страны НАТО планируют подтвердить обязательства по помощи Украине
Фото: Getty Images

Во вторник начнется двухдневная встреча министров иностранных дел НАТО, одной из тем которой станет ситуация в российско-украинской войне.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В штаб-квартире НАТО состоится также заседание Совета Украина-НАТО; кроме того, украинский вопрос будет обсужден на встрече членов Альянса без участия партнеров.

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Встреча министров иностранных дел НАТО будет первым заседанием под председательством Марка Рютте на посту генсека НАТО.

Пока не ожидается, что по итогам встречи будет принято формальное письменное решение НАТО, однако в штаб-квартире утверждают, что Альянс объявит об общей позиции по поддержке Украины.

"Мы ожидаем, что министры... подтвердят нашу непоколебимую поддержку Украине, которая продолжает отражать грубую захватническую войну России, используя право, гарантированное ей Уставом ООН. Мы также ожидаем, что министры рассмотрят враждебные действия России в странах НАТО и подтвердят, что такие действия не помешают членам Альянса продолжать поддерживать Украину и усиливать нашу оборону", – заявил накануне встречи чиновник НАТО, который общался на условиях анонимности.

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Также министры Альянса обсудят конфликт на Ближнем Востоке и его влияние на евроатлантическую безопасность.

События в Грузии не были внесены в утвержденную ранее повестку дня встречи, но высока вероятность что они станут вопросом для обсуждения по запросу участников, говорят в штаб-квартире.

Как сообщала "ЕвроПравда", президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина может вступить в НАТО без действия статьи 5 на всей территории, что является значительным изменением позиции Киева.

Министр иностранных дел Андрей Сибига, который направляется в Брюссель, пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который также будет участвовать во встрече.

НАТОУкраина
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