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Перспективы для инвестиций внутри страны

В Украине в ближайшие дни без существенных осадков, утром местами туман

Ирина БалачукПонедельник, 2 декабря 2024, 13:01
В Украине в ближайшие дни без существенных осадков, утром местами туман
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода, существенные осадки синоптики не прогнозируют.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "3-5 декабря без существенных осадков. 3 декабря в западных областях, 4 декабря в Украине, кроме востока, 5 декабря на Правобережье ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с".

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Детали: 3 декабря без осадков, ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге и западе страны 1-6° тепла.

В Киеве во вторник без осадков, ночью 1°-3° мороза, днем до 2° тепла, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 

 
Погода 3 декабря
Скриншот С meteo.gov.ua

4 декабря облачно с прояснением, без существенных осадков, ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с".

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В Киеве в среду без существенных осадков, ночью -2°-4°, днем -1°+1°, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. 

 
Погода 4 декабря
Скриншот с  meteo.gov.ua

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