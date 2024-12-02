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Перспективы для инвестиций внутри страны

ГУР: Россия выпустила по Украине около 60 баллистических ракет КНДР

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 декабря 2024, 13:28
ГУР: Россия выпустила по Украине около 60 баллистических ракет КНДР
баллистические ракеты типа Hwasong-11 (KN-23/24). фото СБУ

По данным украинской разведки, во время полномасштабного вторжения Россия применила против Украины около 60 северокорейских ракет.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии"

Прямая речь: "Их точность, в принципе, не очень высокая. Мы понимаем, что те технологии, по которым их изготавливали, они устарели".

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Детали: Черняк добавил, что, несмотря на свою устарелость, северокорейские баллистические ракеты KN-23 все же представляют серьезную опасность для Украины.

Что предшествовало: Офис генерального прокурора ранее отмечал, что почти половина северокорейских ракет, которые запускала Россия в течение зимы 2024 года, не долетели до цели и взорвались в воздухе.

КНДРРосcияракетный ударГУР
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