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В больнице умерла женщина, раненая при обстреле Кременчугского района 17 ноября

"Украинская правда"Понедельник, 2 декабря 2024, 14:39
В больнице умерла женщина, раненая при обстреле Кременчугского района 17 ноября
Фото иллюстративное

В больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате ракетных обстрелов РФ в Кременчугском районе 17 ноября.

Источник: начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, "Суспiльне" 

Прямая речь Пронина: "К сожалению, в больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате удара россиян по Кременчугскому району.

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Врачи до последнего боролись за жизнь потерпевшей. Искренние соболезнования родным и близким. Это наша общая потеря".

Детали: По данным "Суспiльного", 1 декабря в Кременчуге, в больнице интенсивного лечения "Кременчугская" умерла женщина, получившая ранения в результате обстрела РФ 17 ноября.

В больницу она попала в очень тяжелом состоянии. Женщине было 66 лет.

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Предыстория:

  • В ночь на воскресенье 17 ноября был зафиксирован взлет до семи бортов Ту-95мс, с российского Оленегорска. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.
  • 17 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и БПЛА, из них 144 уничтожены.
  • Также в результате вражеского удара по Львовщине в воскресенье 17 ноября погиб человек, количество раненых возросло до трех, также разрушены и существенно повреждены гаражи, пострадали жилые дома.
  • Утром 17 ноября в Николаеве из-за удара вражеского беспилотника по жилому дому погибли две женщины, еще четверо взрослых и двое детей ранены.

Полтавская областьобстрел
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