В больнице умерла женщина, раненая при обстреле Кременчугского района 17 ноября

В больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате ракетных обстрелов РФ в Кременчугском районе 17 ноября.

Источник: начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, "Суспiльне"

Прямая речь Пронина: "К сожалению, в больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате удара россиян по Кременчугскому району.

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Врачи до последнего боролись за жизнь потерпевшей. Искренние соболезнования родным и близким. Это наша общая потеря".

Детали: По данным "Суспiльного", 1 декабря в Кременчуге, в больнице интенсивного лечения "Кременчугская" умерла женщина, получившая ранения в результате обстрела РФ 17 ноября.

В больницу она попала в очень тяжелом состоянии. Женщине было 66 лет.

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