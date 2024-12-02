Украинский МИД призвал власти Грузии не пугать людей "украинским сценарием"

В Министерстве иностранных дел Украины в очередной раз осудили чрезмерное применение силы к проевропейским протестующим в Грузии и упрекнули официальный Тбилиси за попытки запугать граждан "украинским сценарием".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД от 2 декабря

Детали: "Грузинские власти должны уважать основополагающее право граждан на мирный протест. Тем более что причиной протестов является решение правительства поставить на паузу движение Грузии в ЕС вопреки европейским стремлениям грузинского народа", - отмечают дипломаты.

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В МИД выразили недоумение попытками топ-чиновников в Грузии уверять, что они не отказывались от евроинтеграции, одновременно своими действиями меняя курс страны в сторону Москвы – "как в свое время пресловутые украинские политики, которые пытались развернуть Украину с пути в ЕС в российское ярмо".

"Решительно отвергаем настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий", – заявили в МИД.

В ведомстве также выразили солидарность с грузинскими дипломатами, которые публично выступили против действий власти.

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"Убеждены, что европейская интеграция является ключом к стабильности, процветанию и укреплению демократических институтов в Грузии и стремимся к успешному будущему для наших народов в большой европейской семье. Наша солидарность с грузинским народом остается непоколебимой", – заключают в заявлении.

Предыстория:

В Грузии несколько дней продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Акция в ночь 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".