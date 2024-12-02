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Сийярто встретился с Лавровым в Москве и сделал очередной призыв к "миру"

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 2 декабря 2024, 16:16
Сийярто встретился с Лавровым в Москве и сделал очередной призыв к миру
ФОТО: FACEBOOK/ SZIJJÁRTÓ PÉTER

2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, повторив свою позицию относительно "мира".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сийярто в Facebook

Детали: Комментируя свой вояж в Москву, Сийярто отметил, что "Венгрия – на стороне мира".

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фото: Facebook/ Szijjártó Péter

Он повторил многочисленные заявления представителей венгерской власти о том, что "война в Украине не может быть решена на поле боя, и решение должно быть найдено за столом переговоров", а разрыв отношений РФ делает это невозможным.

 
фото: Facebook/ Szijjártó Péter

Он добавил, что Венгрия "поддерживает диалог, потому что только так есть шанс на успех миротворческой миссии".

Также стоит отметить, что в рамках самопровозглашенной "мирной миссии" премьер Венгрии Виктор Орбан съездил в Москву и пообщался с Владимиром Путиным, вызвав острое возмущение в ЕС.

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В начале сентября он анонсировал новые "миротворческие" шаги.

ВенгрияРосcия
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