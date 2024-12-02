Путин отменил свой аналог Олимпиады до "особого решения"
Понедельник, 2 декабря 2024, 17:40
Путин отменил свой аналог Олимпиады до "особого решения"
Правитель России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2024 году так называемые "Всемирные игры дружбы" не будут проводить.
Источник: российское издание "Meduza", со ссылкой на официальный портал правовой информации
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Детали: В указе указывается, что проведение соревнований откладывается "до особого решения" президента РФ.
Перенос соревнований связан якобы с "защитой прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности".
Предыстория:
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- В 2023 году Путин подписал указ о проведении "Всемирных игр дружбы" с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. На них должны были соревноваться по 27 видам спорта, среди которых баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, гимнастика, пляжный футбол, спортивное программирование и даже акробатический рок-н-ролл. Предположительно, во время игр пройдет парад на Красной площади.
- "Игры" в России планировали проводить каждые 4 года.
- Международный олимпийский комитет и Ассоциация международных летних олимпийских федераций призвали отменить "Всемирные игры дружбы", а страны воздержаться от участия в них.