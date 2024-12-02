Путин отменил свой аналог Олимпиады до "особого решения"

Правитель России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2024 году так называемые "Всемирные игры дружбы" не будут проводить.

Источник: российское издание "Meduza", со ссылкой на официальный портал правовой информации

Реклама:

Детали: В указе указывается, что проведение соревнований откладывается "до особого решения" президента РФ.

Перенос соревнований связан якобы с "защитой прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности".

Предыстория:

РЕКЛАМА: