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Перспективы для инвестиций внутри страны

Главный соперник Орбана обещает решить конфликт с ЕС после прихода к власти

Олег Павлюк, Александр ШумилинПонедельник, 2 декабря 2024, 17:55
Главный соперник Орбана обещает решить конфликт с ЕС после прихода к власти
Фото: Getty Images

Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Тиса", обещает в случае победы на следующих выборах решить многолетний спор с ЕС и разблокировать миллиарды евро из фондов.

Источник: Мадьяр в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда"

Детали: Мадьяр утверждает, что венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном потеряло доверие инвесторов, а подозрения в коррупции привели к замораживанию около 20 миллиардов евро из ключевых фондов ЕС.

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Оппозиционер говорит, что в случае победы своей партии "Тиса" на выборах последует примеру премьер-министра Польши Дональда Туска, который быстро восстановил доступ к фондам ЕС после прихода к власти в декабре 2023 года.

"Средства ЕС будут первым пунктом в нашей повестке дня. Ключевая задача – последовать примеру Туска в подготовке и переговорах по этому поводу. Нам нужны эти деньги", – отметил Мадяр.

Также он считает, что для усиления стабильности венгерской экономики страна должна перейти на евро.

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"Мы хотим предсказуемый обменный курс форинта и хотели бы иметь дату вступления в еврозону... Я знаю, что евро имеет преимущества и недостатки. Но оно дает стабильность и предсказуемость для рынков, для венгерских предпринимателей и венгров", – пояснил политик.

Партия "Тиса", которую Мадяр создал за несколько недель до выборов в Европейский парламент в июне, стремительно нарастила рейтинг и стала крупнейшей оппозиционной силой в Венгрии.

Опубликованные в октябре два опроса даже показали преимущество "Тисы" над партией Виктора Орбана "Фидес".

Отметим, что следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не ранее 2026 года.

ОрбанЕС
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