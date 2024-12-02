Медиарух призвал Раду отклонить законопроект, который могут использовать для давления на журналистов

Медиарух и правозащитные организации Украины призывают народных депутатов Украины не принимать законопроект №10242 об ответственности за публикацию данных из реестров в его нынешней редакции. По их мнению, он создает угрозы для свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей коррупции.

Источник: заявление Медиаруха, обнародованное Институтом массовой информации

Детали: Сообщается, что законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за размещение в открытом доступе конфиденциальной информации из публичных реестров или других действий, которые позволяют посторонним лицам получить доступ к таким данным.

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Участники Медиадвижения отмечают, что предложенное наказание – до 8 лет лишения свободы за такие действия в условиях военного положения – фактически приравнивает эти правонарушения к тяжким преступлениям.

Дословно: "Под прикрытием борьбы со „злоупотреблением данными" создается инструмент, который может быть использован для преследования журналистов, освещающих коррупционные схемы или злоупотребления властью. Примерами расследований, авторы которых могут быть привлечены к ответственности по нормам этого законопроекта, являются материалы о схемах выезда мужчин за границу во время военного положения или об обогащении представителей прокуратуры".

Детали: Медиарух отметил, что законопроект не содержит механизмов защиты для тех, кто обнародует конфиденциальную информацию, которая имеет важное общественное значение. Даже в случаях, когда разглашение такой информации является общественно необходимым, действующие законы Украины "Об информации" и "О доступе к публичной информации" могут не обеспечить достаточной защиты журналистов в судебных процессах, если будет применена новая редакция статьи 361-2 Уголовного кодекса.

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"Превращение подобных правонарушений в тяжкие преступления открывает возможность для применения негласных следственных действий против журналистов, в частности прослушивания и слежки, что существенно нарушает стандарты защиты источников информации",– предостерегли в совместном заявлении.

Участники движения также отметили, что законопроект подается как выполнение обязательств Украины перед Европейским Союзом, однако его нормы противоречат международным стандартам свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей коррупции. Это в частности идет вразрез с положениями недавно принятого Европейского акта о свободе медиа.

"Законодательство, которое ограничивает возможности общественного контроля за властью и способствует созданию атмосферы страха среди журналистов, не только вредит демократии, но и подрывает доверие к государственным институтам.

Мы поддерживаем совершенствование законодательства, но только в том случае, если оно учитывает интересы общества, а не становится инструментом для притеснения свободы слова", – говорится в заявлении.

Медиарух обратился к международным организациям и правозащитникам с призывом проанализировать этот законопроект и высказать свою позицию относительно его потенциального влияния на свободу слова в Украине.

Справочно: Медиадвижение – сообщество, объединившее журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций. Оно было основано 5 февраля 2019 года. Первыми подписантами меморандума Медиадвижения стали "UA: Первый", "Украинское радио", "Громадське радіо", ИА "Укринформ", ИА "Интерфакс-Украина", Liga.net, "Зеркало недели. Украина", НВ, "Цензор.нет", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, ряд региональных медиа, общественные организации Независимый медийный совет, "Детектор медиа", Институт массовой информации, "Интерньюс Украина", Центр демократии и верховенства права, Фонд "Суспільність", Национальная ассоциация медиа, Донецкий институт информации, Институт демократии имени Пилипа Орлика, Центр прав человека Zmina.

Всего к Медиадвижению присоединились более 70 участников. 16 ноября 2021 года представители ведущих медиа призвали журналистов объединяться в профессиональное сообщество "Медиарух" для противостояния политическому и коммерческому давлению на свободу слова.