Зеленский о кадровых изменениях в ВСУ: Это не последние перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавние кадровые перестановки в Вооруженных Силах Украины "не последние".

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Зеленского во время совместного подхода к прессе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом

Детали: Журналист попросил президента прокомментировать последние кадровые изменения в ВСУ и он отметил, что это были не последние перестановки в армии.

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Прямая речь: "У нас есть План устойчивости внутри нашего государства, и обороноспособность, наше войско является одним из приоритетных его пунктов. Там есть конкретные реформы, конкретные решения. Эти конкретные решения делают конкретные люди. Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее".

Что предшествовало:

29 ноября Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Павлюка.

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Кроме этого Зеленский сообщил о назначении заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Сырского опытного командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола.