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Новый еврокомиссар по обороне поговорил с Умеровым о защите Украины

Мария Емец, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 декабря 2024, 19:26
Новый еврокомиссар по обороне поговорил с Умеровым о защите Украины
Фото - Andrius Kubilius

Новый еврокомиссар по обороне, представитель Литвы Андрюс Кубилюс рассказал о своем первом на посту разговоре с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X (Twitter)

Детали: Кубилюс отметил, что имел первый разговор по видеосвязи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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"Это был хороший обмен мнениями о том, как действовать дальше в вопросе военной поддержки Украины. Способность Украины защищаться – это весомый вклад в готовность Европы к наиболее экстремальным потенциальным ситуациям военного характера", – написал Андрюс Кубилюс.

Напомним, Андрюс Кубилюс стал первым отдельным еврокомиссаром по вопросам обороны. Ранее эту сферу ответственности объединяли с должностью главного дипломата ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что новый состав ЕК в течение первых 100 дней работы подготовит доклад о будущем европейской обороны.

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Кубилюс ранее заявлял, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии, и объяснял, почему важно интегрировать украинский ВПК в европейский.

Умеров РустемМинобороны
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