Шольц: Украина до конца года получит шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки для Patriot
Германия до конца 2024 года планирует передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, которые анонсировались ранее.
Источник: об этом на пресс-конференции во время визита в Киев в понедельник, 2 декабря, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам Шольца, общий объем обязательств военной помощи Киеву со стороны Германии составляет около 28 миллиардов евро, что уступает только США.
"Самым главным для нас и в дальнейшем будет поддержка ПВО. Мы уже предоставили пять полных комплектов систем IRIS-T, три системы Patriot, более 50 Gepard с ракетами, снарядами и запчастями", – перечислил канцлер.
"Еще в декабре поступит шестая система IRIS-T, пусковые установки для Patriot и Gepard", – добавил он.
Кроме того, по словам Шольца, в 2025 году ФРГ будет поставлять Украине системы ПВО, гаубицы, дроны, боевые разведывательные машины и шесть вертолетов Sea King.
Ранее в понедельник канцлер Германии объявил о поставках Киеву оружия на сумму 650 миллионов евро.
О том, что Украина получит от Германии системы IRIS-T, было известно давно. Эту информацию на прошлой неделе подтвердил глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фройдинг.