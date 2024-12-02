Шольц: Украина до конца года получит шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки для Patriot

Германия до конца 2024 года планирует передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, которые анонсировались ранее.

Источник: об этом на пресс-конференции во время визита в Киев в понедельник, 2 декабря, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Шольца, общий объем обязательств военной помощи Киеву со стороны Германии составляет около 28 миллиардов евро, что уступает только США.

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"Самым главным для нас и в дальнейшем будет поддержка ПВО. Мы уже предоставили пять полных комплектов систем IRIS-T, три системы Patriot, более 50 Gepard с ракетами, снарядами и запчастями", – перечислил канцлер.

"Еще в декабре поступит шестая система IRIS-T, пусковые установки для Patriot и Gepard", – добавил он.

Кроме того, по словам Шольца, в 2025 году ФРГ будет поставлять Украине системы ПВО, гаубицы, дроны, боевые разведывательные машины и шесть вертолетов Sea King.

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Ранее в понедельник канцлер Германии объявил о поставках Киеву оружия на сумму 650 миллионов евро.

О том, что Украина получит от Германии системы IRIS-T, было известно давно. Эту информацию на прошлой неделе подтвердил глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фройдинг.