Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Зеленский рассказал об опасности разговора Шольца с Путиным

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 декабря 2024, 20:38
Зеленский рассказал об опасности разговора Шольца с Путиным
Шольц и Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным подрывает изоляцию кремлевского диктатора.

Источник: Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 2 декабря, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский подтвердил, что знал о намерениях немецкого канцлера "коммуницировать с российской стороной" – "так же, как и Олаф знал мое отношение к этому".

Реклама:

"Я действительно считаю, что изоляция Путина – санкционная, дипломатическая и так далее – она усиливает больше Украину и ослабляет Путина", – пояснил глава государства.

По его мнению, после звонка Шольца в Европе и за ее пределами "может произойти по разным причинам, что после одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда лидеры хотят забрать лидерство к себе".

"И я считаю, что в этом может быть потом такая себе волна фактически признания Путина. Я считаю, что это не укрепляет Украину", – констатировал Зеленский.

РЕКЛАМА:

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

Читайте также: 60 минут стыда Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным.

ШольцПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО сбили 28 из 74 российских БПЛА

Обновлено, фото, видеоСирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска: Режим Асада пал

ISW: Россия не прекратит наступление на Покровск, несмотря на рекордные потери

CNN: президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск

США объявили о новом пакете помощи Украине на почти миллиард долларов

Скандального и.о. директора Центра страткоммуникаций при Минкульте уволили

Все новости...
Шольц
Зеленский в присутствии Шольца сказал России пойти на три буквы
Шольцу в Киеве показали украинские дроны
Шольц в Киеве объявит о новых поставках оружия на 650 млн евро
Последние новости
09:29
Россию атаковали около полсотни БПЛА
09:18
США внимательно следят за событиями в Сирии – спикер Совета нацбезопасности
09:02
фотоПрезидент Грузии рассказала о переговорах с Трампом
08:47
Силы ПВО сбили 28 из 74 российских БПЛА
08:30
На Херсонщине ранены семь гражданских в субботу
08:26
БоксМадримов отказался от боя с Богачуком – украинец узнал имя нового соперника
07:54
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и разрушения – ОВА
07:34
ВСУ за сутки уничтожили более 1400 россиян – Генштаб
06:03
Обновлено, фото, видеоСирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска: Режим Асада пал
05:59
БоксБывший соперник Усика: Александр не победит Фьюри с тактикой первого боя
Все новости...
Реклама:
Реклама: