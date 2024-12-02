Зеленский рассказал об опасности разговора Шольца с Путиным

Президент Владимир Зеленский считает, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным подрывает изоляцию кремлевского диктатора.

Источник: Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 2 декабря, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский подтвердил, что знал о намерениях немецкого канцлера "коммуницировать с российской стороной" – "так же, как и Олаф знал мое отношение к этому".

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"Я действительно считаю, что изоляция Путина – санкционная, дипломатическая и так далее – она усиливает больше Украину и ослабляет Путина", – пояснил глава государства.

По его мнению, после звонка Шольца в Европе и за ее пределами "может произойти по разным причинам, что после одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда лидеры хотят забрать лидерство к себе".

"И я считаю, что в этом может быть потом такая себе волна фактически признания Путина. Я считаю, что это не укрепляет Украину", – констатировал Зеленский.

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Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

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