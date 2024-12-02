Россия ударила тремя ракетами по Кривому Рогу, работала ПВО

Вечером 2 декабря российская армия нанесла авиационный удар по городу Кривой Рог, в результате которого пострадали два человека. ПВО сбила три ракеты.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "В 17.30 и 19.30 2 декабря 2024 года российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57".

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Детали: Военные сообщили, что все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток".

Что предшествовало:

2 декабря россияне атаковали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, в результате чего ранения получили мужчины 21, 53 и 85 лет.