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Перспективы для инвестиций внутри страны

Канада вслед за странами Балтии анонсировала санкции для чиновников в Грузии

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 2 декабря 2024, 21:20
Канада вслед за странами Балтии анонсировала санкции для чиновников в Грузии
Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на пресс-конференции с главами МВД стран Балтии объявила о введении санкций против грузинских чиновников, которые причастны к нарушениям прав человека или коррупции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews

Детали: Жоли подчеркнула, что на фоне последних событий Канада выражает солидарность с грузинским народом, "и мы очень обеспокоены тем, что Россия пытается сделать в Грузии".

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"Мы будем следовать примеру (стран Балтии. – Ред.) в этой связи, мы будем вводить санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к нарушениям прав человека или коррупции, на основе режима санкций", – добавила она.

Глава канадского МИД добавила, что подробности будут объявлены "в ближайшие дни".

Три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ранее совместно договорились о введении национальных санкций против тех, "кто участвует в подавлении законных протестов в Грузии.

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Среди прочего, под ограничения попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и почетный председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Напомним, в Грузии несколько дней продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о том, что она отказывается вести переговоры о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.

Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Тбилиси начинает революцию".

КанадаГрузиясанкции
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