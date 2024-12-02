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В Белом доме объяснили решение Байдена помиловать сына

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 2 декабря 2024, 21:39
В Белом доме объяснили решение Байдена помиловать сына
Президент США Джо Байден вместе с сыном Хантером Байденом. фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера было продиктовано желанием защитить его от дальнейших преследований политических оппонентов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Жан-Пьер

Детали: Жан-Пьер защитила действия президента США и сказала, что, по мнению Байдена, Хантеру якобы грозило дальнейшее политически мотивированное преследование.

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"Одной из причин, почему президент помиловал Хантера, было то, что казалось, что его политические оппоненты не отступятся от него. Не казалось, что они оставят это", – сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что это не первый случай, когда президент США помиловал члена семьи: Билл Клинтон помиловал сводного брата Роджера, а Дональд Трамп – тестя своей дочери Чарльза Кушнера.

"Правдой могут быть две вещи: президент (Байден. – Ред.) действительно верит в систему правосудия и... Министерство юстиции, и он также верит, что на его сына осуществляли политические атаки", – добавила Жан-Пьер.

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Она отказалась предоставить более подробную информацию о том, почему и как Байден изменил свое мнение, и сыграли ли роль недавние выборы, которые поставили республиканцев во главе Белого дома и обеих ветвей Конгресса.

О предоставлении "полного и безусловного" помилования Хантера Байдена президент США объявил накануне. Сына пока еще действующего американского лидера отныне нельзя привлечь к ответственности за действия с 1 января 2014 по 1 декабря 2024 года.

Кроме того, теперь должны закрыться два уголовных дела, в которых фигурирует Байден-младший: о владении оружием во время употребления наркотиков, где присяжные признали его виновным в июне, и о неуплате налогов, где сам Хантер признал вину в сентябре.

Ранее Джо Байден заявлял, что не помилует сына, если его признают виновным.

Байден
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