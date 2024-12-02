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Умеров обсудил с Остином подготовку к "Рамштайн"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 декабря 2024, 22:35
Умеров обсудил с Остином подготовку к Рамштайн
Фото из соцсетей Умерова

Министр обороны Рустем Умеров в понедельник, 2 декабря, сообщил о телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Источник: об этом говорится на Facebook-странице Умерова, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам украинского министра, с американским визави он обсудил "текущую ситуацию на поле боя, ключевые вызовы и потребности украинских Сил обороны", а также "стратегическое планирование 2025 года".

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"Особое внимание уделили подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн". Украина и ее партнеры продолжают работать над решениями, которые помогут еще больше усилить нашу обороноспособность и приблизить победу", – добавил Умеров.

Напомним, формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.

Ранее сообщалось, что в декабре может состояться дополнительная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как формат "Рамштайн", одна из опций – переговоры на высшем уровне.

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Министр обороны Рустем Умеров ранее выразил надежду, что формат "Рамштайн" сохранится при будущей администрации Дональда Трампа.

РамштайнСША
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