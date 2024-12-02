Россияне с нескольких направлений атакуют беспилотниками
Понедельник, 2 декабря 2024, 23:51
Российские войска вечером 2 декабря запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:44 стало известно об ударных БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
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В 22:08 военные сообщили о БпЛА из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.
В 22:14 предупредили о БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
По состоянию на 22:27 известно о:
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- БпЛА с Херсонщины, курсом на Кривой Рог;
- БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный;
- БпЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный;
- БпЛА западнее Николаева, курс северо-западный;
- БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс западный.
В 23:37 сообщили, что беспилотники движутся:
- из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области;
- в западной части Кировоградщины, курс северо-западный;
- в южной части Николаевщины, курс северо-западный;
- в северной и юго-западной части Черниговщины, курс западный.