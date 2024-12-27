По данным национального сопротивления, в феврале российские захватчики планируют провести международный телемост к годовщине Ялтинской конференции 1945 года, чтобы в очередной раз распространить нарративы о якобы "нацизме" в Украине.

Источник: ЦНС

Дословно: "В феврале россияне планируют телемост в честь годовщины конференции в Ялте. Телемост должен состояться между студиями и Симферополем и студиями в Великобритании, Франции и США".

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Детали: В ЦНС отмечают, что во время телемоста оккупанты планируют в очередной раз распространить месседжи о якобы "нацизме" в Украине и о том, что современный мировой порядок устарел.

Дословно: "Сейчас враг ищет партнеров на Западе, кто разыграет с ними этот спектакль".

Справка: Ялтинская конференция (также Крымская) – дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР 4-11 февраля 1945 года для решения проблем, связанных с окончанием Второй мировой войны, а также послевоенного строя.