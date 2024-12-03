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Перспективы для инвестиций внутри страны

Россияне с нескольких направлений атакуют беспилотниками

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоВторник, 3 декабря 2024, 05:04
Россияне с нескольких направлений атакуют беспилотниками
Фото - Getty Images

Российские войска вечером 2 декабря запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:44 стало известно об ударных БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

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В 22:08 военные сообщили о БпЛА из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.

В 22:14 предупредили о БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

По состоянию на 22:27 известно о:

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  • БпЛА с Херсонщины, курсом на Кривой Рог;
  • БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный;
  • БпЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный;
  • БпЛА западнее Николаева, курс северо-западный;
  • БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс западный.

В 23:37 сообщили, что беспилотники движутся:

  • из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области;
  • в западной части Кировоградщины, курс северо-западный;
  • в южной части Николаевщины, курс северо-западный;
  • в северной и юго-западной части Черниговщины, курс западный.

В 00:40 3 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА в северной и южной частях Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
  • БпЛА в северо-западной части Николаевщины, курс северо-западный.
  • БпЛА в западной части Винницкой области, курс западный.
  • БпЛА в западной части Черкасской области, курс северо-восточный.
  • БпЛА в северной части Одесской области, курс северо-западный.

В 1:36 Воздушные силы сообщили о:

  • БпЛА в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.
  • БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
  • БпЛА в центральной части Житомирщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в восточной части Тернопольщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в центральной и южной частях Винницкой области, курс западный.
  • БпЛА в западной части Черкасской области, постоянно меняет курс.

В 1:46 стало известно о БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.

Воздушные силы о движении ударных БпЛА в 3:10:

  • БпЛА в центральной и южной частях Черниговской области, курс западный/юго-западный.
  • БпЛА в районе Киевского водохранилища, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной части Киевской области, курс западный/юго-западный.
  • БпЛА в центральной и северной частях Житомирской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс южный (Староконстантинов).
  • БпЛА в северной и южной частях Тернопольской области, курс западный.

В 5:03 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских дронов:

  • БпЛА в северной и северо-западной частях Киевщины, постоянно меняют курс.
  • БпЛА в восточной части Житомирщины, постоянно меняют курс.

беспилотникивоздушная тревогавойнаРосcия
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