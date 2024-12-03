Россияне с нескольких направлений атакуют беспилотниками
Российские войска вечером 2 декабря запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:44 стало известно об ударных БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
В 22:08 военные сообщили о БпЛА из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.
В 22:14 предупредили о БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
По состоянию на 22:27 известно о:
- БпЛА с Херсонщины, курсом на Кривой Рог;
- БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный;
- БпЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный;
- БпЛА западнее Николаева, курс северо-западный;
- БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс западный.
В 23:37 сообщили, что беспилотники движутся:
- из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области;
- в западной части Кировоградщины, курс северо-западный;
- в южной части Николаевщины, курс северо-западный;
- в северной и юго-западной части Черниговщины, курс западный.
В 00:40 3 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА в северной и южной частях Черниговщины, курс западный.
- БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
- БпЛА в северо-западной части Николаевщины, курс северо-западный.
- БпЛА в западной части Винницкой области, курс западный.
- БпЛА в западной части Черкасской области, курс северо-восточный.
- БпЛА в северной части Одесской области, курс северо-западный.
В 1:36 Воздушные силы сообщили о:
- БпЛА в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.
- БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
- БпЛА в центральной части Житомирщины, курс юго-западный.
- БпЛА в восточной части Тернопольщины, курс юго-западный.
- БпЛА в центральной и южной частях Винницкой области, курс западный.
- БпЛА в западной части Черкасской области, постоянно меняет курс.
В 1:46 стало известно о БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.
Воздушные силы о движении ударных БпЛА в 3:10:
- БпЛА в центральной и южной частях Черниговской области, курс западный/юго-западный.
- БпЛА в районе Киевского водохранилища, курс юго-западный.
- БпЛА в северной части Киевской области, курс западный/юго-западный.
- БпЛА в центральной и северной частях Житомирской области, курс юго-западный.
- БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс южный (Староконстантинов).
- БпЛА в северной и южной частях Тернопольской области, курс западный.
В 5:03 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских дронов:
- БпЛА в северной и северо-западной частях Киевщины, постоянно меняют курс.
- БпЛА в восточной части Житомирщины, постоянно меняют курс.