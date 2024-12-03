Россияне с нескольких направлений атакуют беспилотниками

Российские войска вечером 2 декабря запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:44 стало известно об ударных БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

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В 22:08 военные сообщили о БпЛА из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.

В 22:14 предупредили о БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

По состоянию на 22:27 известно о:

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БпЛА с Херсонщины, курсом на Кривой Рог;

БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный;

БпЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный;

БпЛА западнее Николаева, курс северо-западный;

БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс западный.

В 23:37 сообщили, что беспилотники движутся:

из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области;

в западной части Кировоградщины, курс северо-западный;

в южной части Николаевщины, курс северо-западный;

в северной и юго-западной части Черниговщины, курс западный.

В 00:40 3 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских ударных БпЛА:

БпЛА в северной и южной частях Черниговщины, курс западный.

БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.

БпЛА в северо-западной части Николаевщины, курс северо-западный.

БпЛА в западной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА в западной части Черкасской области, курс северо-восточный.

БпЛА в северной части Одесской области, курс северо-западный.

В 1:36 Воздушные силы сообщили о:

БпЛА в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.

БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.

БпЛА в центральной части Житомирщины, курс юго-западный.

БпЛА в восточной части Тернопольщины, курс юго-западный.

БпЛА в центральной и южной частях Винницкой области, курс западный.

БпЛА в западной части Черкасской области, постоянно меняет курс.

В 1:46 стало известно о БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.

Воздушные силы о движении ударных БпЛА в 3:10:

БпЛА в центральной и южной частях Черниговской области, курс западный/юго-западный.

БпЛА в районе Киевского водохранилища, курс юго-западный.

БпЛА в северной части Киевской области, курс западный/юго-западный.

БпЛА в центральной и северной частях Житомирской области, курс юго-западный.

БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс южный (Староконстантинов).

БпЛА в северной и южной частях Тернопольской области, курс западный.

В 5:03 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских дронов: