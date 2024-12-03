Генштаб сообщил о 193 столкновениях на фронте за сутки

На фронте с начала суток 2 декабря произошло 193 боевых столкновения, активнее всего на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 2 декабря

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну управляемую ракету и 36 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 717 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отражали 6 атак противника в районах Волчанска и Старицы - четыре атаки отбиты, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполовка и Терны.

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На Северском направлении в течение дня враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны.

С начала этих суток, при поддержке бомбардировочной авиации на Покровском направлении, россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд.

На Кураховском направлении враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Гановка, два боестолкновения - продолжаются.

На Времовском направлении захватчики осуществили 40 наступательных действий неподалеку Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника неподалеку Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.