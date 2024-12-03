Зеленский: Путину нужно более действенное военное союзничество в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правителю Кремля Владимиру Путину нужно более действенное военное союзничество в войне против Украины. Иран, Северная Корея уже являются союзниками России, а Китай имеет союзнические отношения с РФ в этой войне.

Источник: Зеленский в интервью Kyodo News

Прямая речь Зеленского: "А он (Путин - ред.) не хочет потерять поддержку своего общества. Поэтому, если не российское пушечное мясо, то будет северокорейское пушечное мясо.

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И если этого не хватит, он будет обращаться и к другим странам. Его задача - уменьшить общественный отек, который уже есть в его государстве".

Детали: Зеленский отметил, что россияне недовольны количеством смертей граждан РФ в войне против Украины, и поэтому Путин будет привлекать другие страны в эту войну.

И добавил, что Путину нужно более действенное военное союзничество в этой войне.

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Прямая речь: "И на сегодня Иран, Северная Корея уже его союзники. В некоторых деталях, в некоторых вещах, которые передаются китайской стороной, я считаю... Китай также имеет союзнические отношения с Российской Федерацией в этой войне".