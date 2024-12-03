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Пентагон пока не зафиксировал активного участия войск КНДР в боях против Украины

Ольга ГлущенкоВторник, 3 декабря 2024, 03:06
Пентагон пока не зафиксировал активного участия войск КНДР в боях против Украины
Райдер, фото: Getty Images

Министерство обороны США пока не имеет подтверждений активного участия северокорейских военных в боях против украинских сил, однако солдаты КНДР были интегрированы в российские подразделения.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время пресс-брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь Райдера: "Пока мы не видели, чтобы КНДР участвовала в наступательных боевых операциях, хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это может произойти очень вероятно".

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Детали: Представитель Пентагона отметил, что во многих случаях военные КНДР были интегрированы в российские подразделения.

Прямая речь Райдера: "...и мы знаем о сообщениях о гибели солдат КНДР в результате украинских ударов по российским объектам".

Детали: Райдер также отметил, что пока нет конкретной информации о количестве погибших северокорейских военных.

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Предыстория:

  • 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
  • В США подтвердили, что северокорейские войска участвовали в боевых действиях в Курской области.
  • Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.
  • Соединенные Штаты располагают информацией, что Северная Корея готовит дополнительные поставки в Россию баллистических ракет, а также САУ дальнего радиуса действия и РСЗО. 
  • Зеленский прогнозирует, что Россия перебросит на передовую против Украины много северокорейских военных, которые почти наверняка будут использованы как "пушечное мясо".

КНДРРосcиявойна
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