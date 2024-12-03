Пентагон пока не зафиксировал активного участия войск КНДР в боях против Украины

Министерство обороны США пока не имеет подтверждений активного участия северокорейских военных в боях против украинских сил, однако солдаты КНДР были интегрированы в российские подразделения.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время пресс-брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь Райдера: "Пока мы не видели, чтобы КНДР участвовала в наступательных боевых операциях, хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это может произойти очень вероятно".

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Детали: Представитель Пентагона отметил, что во многих случаях военные КНДР были интегрированы в российские подразделения.

Прямая речь Райдера: "...и мы знаем о сообщениях о гибели солдат КНДР в результате украинских ударов по российским объектам".

Детали: Райдер также отметил, что пока нет конкретной информации о количестве погибших северокорейских военных.

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