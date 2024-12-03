Пентагон пока не зафиксировал активного участия войск КНДР в боях против Украины
Министерство обороны США пока не имеет подтверждений активного участия северокорейских военных в боях против украинских сил, однако солдаты КНДР были интегрированы в российские подразделения.
Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время пресс-брифинга, цитирует Укринформ
Прямая речь Райдера: "Пока мы не видели, чтобы КНДР участвовала в наступательных боевых операциях, хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это может произойти очень вероятно".
Детали: Представитель Пентагона отметил, что во многих случаях военные КНДР были интегрированы в российские подразделения.
Прямая речь Райдера: "...и мы знаем о сообщениях о гибели солдат КНДР в результате украинских ударов по российским объектам".
Детали: Райдер также отметил, что пока нет конкретной информации о количестве погибших северокорейских военных.
Предыстория:
- 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
- В США подтвердили, что северокорейские войска участвовали в боевых действиях в Курской области.
- Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.
- Соединенные Штаты располагают информацией, что Северная Корея готовит дополнительные поставки в Россию баллистических ракет, а также САУ дальнего радиуса действия и РСЗО.
- Зеленский прогнозирует, что Россия перебросит на передовую против Украины много северокорейских военных, которые почти наверняка будут использованы как "пушечное мясо".