В Украине создали 10 новых батальонов по разминированию освобожденных территорий

В этом году в Украине создали 10 новых батальонов по разминированию, которые зачищают деоккупированные территории от взрывоопасных предметов.

Источник: начальник управления противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Олег Шуварский, цитирует Суспільне

Детали: По словам Шуварского, эти подразделения уже проходят сертификацию как операторы противоминной деятельности, а их технический потенциал продолжает расти благодаря поддержке международных партнеров.

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Количество машин механизированного разминирования в Украине увеличилось с двух единиц в начале года до 52, из которых 42 находятся в Вооруженных силах Украины, а 10 - в Государственной специальной службе транспорта. На 2025 год запланировано дальнейшее наращивание количества машин для разминирования.

Прямая речь Шуварского: "Мы ведем переговоры с международными партнерами по поставкам дополнительной техники, которая станет важным элементом гуманитарного разминирования".

Детали: Сейчас парк машин состоит преимущественно из иностранной техники, таких как Docking, Bažena, GCS и Scan Jack, а также машин отечественного производства от Харьковского завода.

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Он подчеркнул, что разминирование деоккупированных территорий остается сложной задачей из-за изменения тактики армии РФ. По словам Шуварского, армия РФ активно использует нестандартные методы минирования, например, бессистемное размещение мин, противопехотные мины с пластиковыми корпусами, а также мины с электромагнитными взрывателями. Особенно опасными являются противопехотные мины типа ПФМ-1С, которые часто сбрасываются с дронов в населенных пунктах, создавая угрозу для гражданского населения.

С начала полномасштабного вторжения подразделения сил безопасности и обороны очистили более 500 тысяч км квадратных территории Украины и уничтожили более 800 тысяч взрывоопасных предметов.

За 2024 год было создано 10 новых батальонов разминирования, которые сейчас проходят сертификацию как операторы противоминной деятельности.

Министерство обороны также планирует увеличить количество квалифицированных саперов, привлекая к работе ветеранов, которые не могут выполнять боевые задачи, но способны участвовать в гуманитарном разминировании. Ветеранов планируют привлекать к анализу космических снимков, информированию населения и техническому обследованию территорий.

В 2024 году Украина достигла значительных успехов в сфере разминирования, одновременно сталкиваясь с новыми вызовами. План на 2025 год предусматривает дальнейшее увеличение технического потенциала и привлечение специалистов для обеспечения безопасности на освобожденных территориях.