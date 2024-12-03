Трамп рассказал, какую страну посетит первой после избрания
Новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что его первым зарубежным визитом после победы на выборах будет Франция – он посетит реставрированный Собор Парижской Богоматери в Париже.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social
Прямая речь Трампа: "Для меня честь объявить, что в субботу (7 декабря) я поеду в Париж, Франция, чтобы посетить повторное открытие замечательного исторического Собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара, произошедшего пять лет назад.
Президент Эмманюэль Макрон проделал великолепную работу, обеспечив, чтобы Нотр-Дам был восстановлен до полного уровня своей славы, и даже больше. Это будет очень особенный день для всех!".
Предыстория:
- Недавно Макрон посетил Собор Парижской Богоматери, который вскоре откроют для посетителей.
- Как известно, Собор Парижской Богоматери, внесенный в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, в апреле 2019 года охватил пожар, который уничтожил его крышу и шпиль. После пожара первые два года спустя продолжалась ликвидация последствий и техническая подготовка к реставрационным работам.
- В декабре 2023 года на восстановленный шпиль собора вернули традиционного золотого петуха. В начале ноября 2024 года в Нотр-Даме впервые после пожара зазвонили колокола.