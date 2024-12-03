Трамп рассказал, какую страну посетит первой после избрания

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что его первым зарубежным визитом после победы на выборах будет Франция – он посетит реставрированный Собор Парижской Богоматери в Париже.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Для меня честь объявить, что в субботу (7 декабря) я поеду в Париж, Франция, чтобы посетить повторное открытие замечательного исторического Собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара, произошедшего пять лет назад.

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Президент Эмманюэль Макрон проделал великолепную работу, обеспечив, чтобы Нотр-Дам был восстановлен до полного уровня своей славы, и даже больше. Это будет очень особенный день для всех!".

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