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Перспективы для инвестиций внутри страны

Трамп рассказал, какую страну посетит первой после избрания

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 3 декабря 2024, 07:40
Трамп рассказал, какую страну посетит первой после избрания
Новоизбранный американский президент Дональд Трамп. Фото из Facebook

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что его первым зарубежным визитом после победы на выборах будет Франция – он посетит реставрированный Собор Парижской Богоматери в Париже.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social 

Прямая речь Трампа: "Для меня честь объявить, что в субботу (7 декабря) я поеду в Париж, Франция, чтобы посетить повторное открытие замечательного исторического Собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара, произошедшего пять лет назад. 

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Президент Эмманюэль Макрон проделал великолепную работу, обеспечив, чтобы Нотр-Дам был восстановлен до полного уровня своей славы, и даже больше. Это будет очень особенный день для всех!".

Предыстория:

ТрампФранция
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