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Россияне ночью били по Никополю – повредили гимназию, санаторий, дома

Ирина БалачукВторник, 3 декабря 2024, 08:07
Россияне ночью били по Никополю – повредили гимназию, санаторий, дома
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские оккупанты дважды за ночь обстреляли Никополь на Днепропетровщине. В результате вражеских ударов повреждены гимназия, санаторий, частные жилые дома, ЛЭП, газопроводы и автомобили.

Источник: глава ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Этой ночью агрессор дважды обстрелял Никополь. Сначала из РСЗО "Град", затем – из тяжелой артиллерии.

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Повреждены гимназия, санаторий, 7 частных домов, 3 хозяйственные постройки, 2 гаража, 3 авто и прицеп. А также линии электропередач и газопроводы".

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: По словам Лысака, обошлось без жертв и пострадавших. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Утром 3 декабря захватчики попали по городу дроном-камикадзе. Последствия этого удара уточняются, подытожил глава ОГА. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

НикопольДнепропетровская область
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