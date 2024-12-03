Суд в Германии дал 8,5 и 10 лет убийцам украинских баскетболистов
Региональный суд немецкого Эссена приговорил четырех подростков к 8,5 и 10 годам тюрьмы за убийство двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на WDR
Детали: Суд признал, что четверо подростков, которым на начало судебного процесса было от 14 до 16 лет, напали с ножами и дубинками на двух украинцев, а потому они виновны в их смерти. Вместе с тем суд не нашел в их действиях ксенофобского мотива, мол, обвиняемые действовали, "осознавая", что им "не нужна причина, чтобы кого-то убить".
Ранее прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за украинского происхождения.
Двух нападавших приговорили к 10 годам, еще двоих – к 8,5 годам. Подсудимые попросили прощения у родителей убитых украинцев.
Приговоры еще не вступили в законную силу, адвокаты подсудимых объявили, что подадут апелляцию.
Предыстория:
- Нападение произошло вечером 10 февраля. Двое украинских баскетболистов направлялись в Дюссельдорф, когда встретили в автобусе четырех обвиняемых. После того, как все вышли из автобуса на главном вокзале Оберхаузена, обвиняемый, как утверждается, сразу же ударил ножом обеих жертв.
- 17-летний Владимир Ермаков умер в тот же вечер во время неотложной операции в больнице. Его друг и товарищ по команде Артем Козаченко, который был на год старше, умер через десять дней от септической полиорганной недостаточности.