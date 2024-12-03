Оккупанты атаковали энергообъект в Ровенской области – ОВА
Вторник, 3 декабря 2024, 08:36
Утром 3 декабря российские оккупанты атаковали энергетический объект в Ровенской области – на месте работают соответствующие службы.
Источник: начальник Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram
Прямая речь главы области: "Опять вражеская атака на Ровенскую область. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы".
Реклама:
Детали: Он отметил, что обошлось без пострадавших. Больше информации Коваль обещал предоставить позже.
Предыстория:
- В ночь на 3 декабря вражеский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры Тернополя, часть города осталась без электроэнергии.