Оккупанты атаковали энергообъект в Ровенской области – ОВА

Утром 3 декабря российские оккупанты атаковали энергетический объект в Ровенской области – на месте работают соответствующие службы.

Источник: начальник Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram

Прямая речь главы области: "Опять вражеская атака на Ровенскую область. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы".

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Детали: Он отметил, что обошлось без пострадавших. Больше информации Коваль обещал предоставить позже.

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