Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Противовоздушный бой 3 декабря: Силы обороны уничтожили 22 вражеских БпЛА в 9 областях

Станислав ПогориловВторник, 3 декабря 2024, 09:15
Противовоздушный бой 3 декабря: Силы обороны уничтожили 22 вражеских БпЛА в 9 областях
Фото: инфограпфика Воздушных сил

В ночь на 3 декабря российские войска запустили по Украине 28 ударных беспилотников различных типов, противовоздушная оборона уничтожила 22 из них.

Источник: командование Воздушных сил

Детали: Сообщается, что россияне запускали ударные БпЛА типа "Shahed" и других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово РФ.

Реклама:

По состоянию на 9.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны было сбито 22 вражеских БпЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

1 беспилотник был локационно потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Также зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях.

ПВОбеспилотникиШахедвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ

Трамп на вопрос, уменьшится ли помощь Украине: Возможно, конечно

В понедельник отключения будут применять с 8 до 19 часов

Axios: Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским

Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе

Все новости...
ПВО
Россия ударила тремя ракетами по Кривому Рогу, работала ПВО
Шольц: Украина до конца года получит шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки для Patriot
СМИ: Россия обустраивает третью башню для ПВО возле Керченского моста
Последние новости
22:29
Как лечить ОРВИ у младенцев: советы врача
22:16
Россияне вечером возобновили атаку ударными БпЛА
21:57
Еврокомиссар хочет увеличить оборонные расходы в бюджете ЕС до 100 млрд евро
21:29
дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
20:57
Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ
20:42
футбол"Динамо" разгромило в Киеве "Александрию" и стало единоличным лидером чемпионата Украины
20:21
фотоВ Тбилиси протестующие "украсили" флагом Украины "елку"
20:20
обновленоРоссияне снова пытались атаковать Украину ударными БпЛА
20:04
обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ
19:53
В ГУР назвали дезинформацией сообщения о катастрофе самолета с Асадом
Все новости...
Реклама:
Реклама: