Противовоздушный бой 3 декабря: Силы обороны уничтожили 22 вражеских БпЛА в 9 областях

В ночь на 3 декабря российские войска запустили по Украине 28 ударных беспилотников различных типов, противовоздушная оборона уничтожила 22 из них.

Источник: командование Воздушных сил

Детали: Сообщается, что россияне запускали ударные БпЛА типа "Shahed" и других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово РФ.

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По состоянию на 9.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны было сбито 22 вражеских БпЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

1 беспилотник был локационно потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Также зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях.