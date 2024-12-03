Противовоздушный бой 3 декабря: Силы обороны уничтожили 22 вражеских БпЛА в 9 областях
В ночь на 3 декабря российские войска запустили по Украине 28 ударных беспилотников различных типов, противовоздушная оборона уничтожила 22 из них.
Источник: командование Воздушных сил
Детали: Сообщается, что россияне запускали ударные БпЛА типа "Shahed" и других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово РФ.
По состоянию на 9.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны было сбито 22 вражеских БпЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.
1 беспилотник был локационно потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.
Также зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях.