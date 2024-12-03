Командиром 93-й ОМБр "Холодный Яр" стал подполковник Крутков

Новым командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" стал 27-летний подполковник Шамиль Крутков. Он сменил на этой должности Павла Палису, которого накануне назначили заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook

Дословно: "Знамя бригады полковник Павел Палиса передал в надежные руки подполковника Шамиля Круткова, с которым в качестве заместителя командира бригады бок о бок прошел славный боевой путь".

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Детали: В своей речи Крутков заявил: "Для меня большая честь возглавить одну из самых мощных бригад Вооруженных Сил Украины. Хочу поблагодарить полковника Палиси за его вклад в защиту государства и устойчивость нашей бригады".

Справочно: Шамилю Круткову 27 лет. Он родился во Львове. Получил образование в Национальной академии сухопутных войск. В июне 2021 году президент Украины Владимир Зеленский наградил Круткова медалью "За воинскую службу Украине".

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Предыстория: