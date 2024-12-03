Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Командиром 93-й ОМБр "Холодный Яр" стал подполковник Крутков

Анастасия ПроцВторник, 3 декабря 2024, 09:30
Командиром 93-й ОМБр Холодный Яр стал подполковник Крутков
скрин с видео

Новым командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" стал 27-летний подполковник Шамиль Крутков. Он сменил на этой должности Павла Палису, которого накануне назначили заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook

Дословно: "Знамя бригады полковник Павел Палиса передал в надежные руки подполковника Шамиля Круткова, с которым в качестве заместителя командира бригады бок о бок прошел славный боевой путь".

Реклама:

Детали: В своей речи Крутков заявил: "Для меня большая честь возглавить одну из самых мощных бригад Вооруженных Сил Украины. Хочу поблагодарить полковника Палиси за его вклад в защиту государства и устойчивость нашей бригады".

Справочно: Шамилю Круткову 27 лет. Он родился во Львове. Получил образование в Национальной академии сухопутных войск. В июне 2021 году президент Украины Владимир Зеленский наградил Круткова медалью "За воинскую службу Украине".

РЕКЛАМА:

Читайте также: "Обмороженные тела россиян ребята складывали на бруствер". Львов, Канзас и Бахмут в жизни комбрига "Холодного Яра"

Предыстория:

  • 29 ноября президент Владимир Зеленский назначил командира 93-й бригады "Холодный Яр", полковника Павла Палису заместителем главы Офиса президента, которым является Андрей Ермак.
  • 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавние кадровые перестановки в Вооруженных Силах Украины "не последние".

война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ

Трамп на вопрос, уменьшится ли помощь Украине: Возможно, конечно

В понедельник отключения будут применять с 8 до 19 часов

Axios: Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским

Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе

Все новости...
война
Омбудсмен РФ заявила, что Украина задерживает обмен пленными. Лубинец опроверг
Херсонщина под обстрелами в октябре и в начале ноября 2024: новые вызовы и тенденции
Противовоздушный бой 3 декабря: Силы обороны уничтожили 22 вражеских БпЛА в 9 областях
Последние новости
22:29
Как лечить ОРВИ у младенцев: советы врача
22:16
Россияне вечером возобновили атаку ударными БпЛА
21:57
Еврокомиссар хочет увеличить оборонные расходы в бюджете ЕС до 100 млрд евро
21:29
дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
20:57
Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ
20:42
футбол"Динамо" разгромило в Киеве "Александрию" и стало единоличным лидером чемпионата Украины
20:21
фотоВ Тбилиси протестующие "украсили" флагом Украины "елку"
20:20
обновленоРоссияне снова пытались атаковать Украину ударными БпЛА
20:04
обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ
19:53
В ГУР назвали дезинформацией сообщения о катастрофе самолета с Асадом
Все новости...
Реклама:
Реклама: