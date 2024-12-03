Литва готова предоставить убежище президенту Грузии 

Литва при необходимости готова предоставить убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили, заявила старший советник литовского президента Аста Скайсгирите.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Прямая речь Скайсгирите: "Конечно, Литва предоставила бы убежище (Зурабишвили, – ред.), если бы возникла такая необходимость".

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Детали: В то же время она отметила, что президент Грузии пока "четко дала понять, что будет стоять со своим народом в Тбилиси".

Предыстория:

В Грузии в течение нескольких дней продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года. Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями.

Три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ранее совместно договорились о введении национальных санкций против тех, "кто участвует в подавлении законных протестов в Грузии.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Тбилиси начинает революцию"