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Перспективы для инвестиций внутри страны

Литва готова предоставить убежище президенту Грузии 

Ирина Балачук, Ирина КутелеваВторник, 3 декабря 2024, 09:56
Литва готова предоставить убежище президенту Грузии 
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из Facebook

Литва при необходимости готова предоставить убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили, заявила старший советник литовского президента Аста Скайсгирите.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Прямая речь Скайсгирите: "Конечно, Литва предоставила бы убежище (Зурабишвили, – ред.), если бы возникла такая необходимость".

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Детали: В то же время она отметила, что президент Грузии пока "четко дала понять, что будет стоять со своим народом в Тбилиси".

Предыстория:

  • В Грузии в течение нескольких дней продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года. Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями.
  • Три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ранее совместно договорились о введении национальных санкций против тех, "кто участвует в подавлении законных протестов в Грузии.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Тбилиси начинает революцию"

ГрузияЛитвапрезидент
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