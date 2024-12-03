Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Генсек НАТО предостерег Трампа от плохого мирного соглашения для Украины

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 3 декабря 2024, 10:38
Генсек НАТО предостерег Трампа от плохого мирного соглашения для Украины
Дональд Трамп, Марк Рютте, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о "страшной угрозе" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украину подтолкнут к подписанию мирного соглашения на выгодных РФ условиях. По его словам, углубление связей между противниками США ставит Америку под угрозу.

Источник: Рютте в интервью Financial Times, передает "Европейская правда"

Детали: Генсек НАТО также призвал новоизбранного президента оставаться в Альянсе и продолжать поддерживать Украину.

Реклама:

Рютте также рассказал Трампу о рисках, связанных с поставками Россией ракетных технологий в Северную Корею и наличных денег в Иран.

"Иран получает деньги от России в обмен, например, на ракеты, а также на беспилотные технологии. И эти деньги используются для поддержки "Хезболлы" и ХАМАС, а также для управления конфликтом за пределами региона", – сказал генсек НАТО.

Кроме того, он заметил, что лидер Китая Си Цзиньпин "может подумать о чем-то другом в будущем, если не будет хорошей сделки (для Украины)", очевидно, намекая на возможное применение силы против Тайваня со стороны Пекина.

РЕКЛАМА:

"Мы не можем допустить ситуации, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский лидер, Си Цзиньпин и Иран радуются из-за того, что пришли к соглашению, которое не устраивает Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы, но и для США", – сказал Рютте.

Генсек НАТО также отметил необходимость военного усиления Украины перед потенциальными мирными переговорами.

"Сейчас самое главное – убедиться, что, когда (Владимир) Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", – добавил Рютте.

Что предшествовало: 22 ноября Трамп и Рютте провели встречу в Палм-Бич и обсудили вопросы глобальной безопасности.

НАТОТрампУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ

Трамп на вопрос, уменьшится ли помощь Украине: Возможно, конечно

В понедельник отключения будут применять с 8 до 19 часов

Axios: Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским

Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе

Все новости...
НАТО
Блинкен едет на министерскую встречу НАТО в Брюсселе
Заявление МИД: Украина отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий
Страны НАТО планируют подтвердить обязательства по помощи Украине
Последние новости
22:29
Как лечить ОРВИ у младенцев: советы врача
22:16
Россияне вечером возобновили атаку ударными БпЛА
21:57
Еврокомиссар хочет увеличить оборонные расходы в бюджете ЕС до 100 млрд евро
21:29
дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
20:57
Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ
20:42
футбол"Динамо" разгромило в Киеве "Александрию" и стало единоличным лидером чемпионата Украины
20:21
фотоВ Тбилиси протестующие "украсили" флагом Украины "елку"
20:20
обновленоРоссияне снова пытались атаковать Украину ударными БпЛА
20:04
обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ
19:53
В ГУР назвали дезинформацией сообщения о катастрофе самолета с Асадом
Все новости...
Реклама:
Реклама: