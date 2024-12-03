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Водитель сбил двух пограничников на блокпосте: один погиб

Ирина БалачукВторник, 3 декабря 2024, 11:13
Водитель сбил двух пограничников на блокпосте: один погиб
Фото полиции

В Одесской области водитель сбил двух пограничников, которые несли службу на блокпосте – один из них погиб, другого госпитализировали.

Источник: Национальная полиция

Детали: Событие произошло в Одесском районе около 18:00 2 декабря.

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Дословно полиция: "Предварительно установлено, что 66-летний водитель автомобиля ВАЗ не отреагировал на дорожные знаки об ограничении скорости перед блокпостом и совершил наезд на двух пограничников... Один из них погиб, другой – доставлен с травмами в больницу".

Детали: Отмечается, что водителя проверили на состояние опьянения – он был трезвым. 

 
фото полиции 

Мужчину задержали.

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По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Продолжается досудебное расследование.

Одесская областьДТППограничная службажертвы
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