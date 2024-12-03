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Оружие в законе: за неделю украинцы задекларировали почти 300 единиц огнестрельного и 10 тысяч патронов

Валентина РоманенкоВторник, 3 декабря 2024, 12:13
Оружие в законе: за неделю украинцы задекларировали почти 300 единиц огнестрельного и 10 тысяч патронов
иллюстрация НПУ

Продолжается процесс декларирования в полиции оружия и боеприпасов, за неделю было задекларировано уже почти три сотни единиц огнестрельного оружия и 10 тысяч боеприпасов.

Источник: начальник управления контроля за оборотом оружия Нацполиции Вячеслав Савченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "С начала декларирования, которое началось 25 ноября текущего года, в территориальные подразделения Национальной полиции обратились граждане, которые зарегистрировали почти 300 единиц огнестрельного оружия и 10 тысяч боеприпасов.

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Хотелось бы отметить, что граждане не только декларируют оружие, но и в случае, если оно им не нужно, могут его сдавать. На сегодняшний момент уже сдано 17 единиц огнестрельного оружия и порядка 3 тысяч боеприпасов к нему.

В первую очередь речь идет о нарезном и гладкоствольном оружии, которое разрешено к декларированию".

Детали: По словам представителя Нацполиции, в основном декларируют оружие граждане в регионах, касающихся боевых действий, где его (военного и трофейного) больше всего. Это Запорожская, Харьковская и Киевская область.

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Савченко напомнил алгоритм действий для декларирования оружия: позвонить 102 или 112, сообщить о намерении задекларировать соответствующее оружие, оператор предоставит разъяснения, рекомендации и адреса ближайших территориальных подразделений полиции, куда могут обратиться граждане. В соответствующем подразделении полиции оружие осмотрят, проведут проверку по учетам (не было ли оно зарегистрировано ранее), задекларируют, выдадут гражданину соответствующий документ и отдадут оружие обратно на руки.

Предыстория:

  • 25 ноября вступил в силу закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины относительно совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
  • В течение одного месяца гражданские лица, имеющие найденное оружие или оружие без соответствующих разрешительных документов, должны обратиться в органы Национальной полиции и все оружие задекларировать.
  • Декларированию подлежат как охотничье, так и стрелковое оружие, то есть боевые пистолеты и автоматы и боеприпасы к ним. 
  • Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему считаются законными после их декларирования в полиции.

оружиеполиция
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