Оружие в законе: за неделю украинцы задекларировали почти 300 единиц огнестрельного и 10 тысяч патронов

Продолжается процесс декларирования в полиции оружия и боеприпасов, за неделю было задекларировано уже почти три сотни единиц огнестрельного оружия и 10 тысяч боеприпасов.

Источник: начальник управления контроля за оборотом оружия Нацполиции Вячеслав Савченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "С начала декларирования, которое началось 25 ноября текущего года, в территориальные подразделения Национальной полиции обратились граждане, которые зарегистрировали почти 300 единиц огнестрельного оружия и 10 тысяч боеприпасов.

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Хотелось бы отметить, что граждане не только декларируют оружие, но и в случае, если оно им не нужно, могут его сдавать. На сегодняшний момент уже сдано 17 единиц огнестрельного оружия и порядка 3 тысяч боеприпасов к нему.

В первую очередь речь идет о нарезном и гладкоствольном оружии, которое разрешено к декларированию".

Детали: По словам представителя Нацполиции, в основном декларируют оружие граждане в регионах, касающихся боевых действий, где его (военного и трофейного) больше всего. Это Запорожская, Харьковская и Киевская область.

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Савченко напомнил алгоритм действий для декларирования оружия: позвонить 102 или 112, сообщить о намерении задекларировать соответствующее оружие, оператор предоставит разъяснения, рекомендации и адреса ближайших территориальных подразделений полиции, куда могут обратиться граждане. В соответствующем подразделении полиции оружие осмотрят, проведут проверку по учетам (не было ли оно зарегистрировано ранее), задекларируют, выдадут гражданину соответствующий документ и отдадут оружие обратно на руки.

Предыстория: