На встрече НАТО планируют обсуждать помощь Украине, а не ее членство – генсек

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что партнеры слышат призывы Украины относительно членства и не отступают от планов, однако на декабрьском заседании Альянса имеют другую цель.

Источник: Рютте на пресс-конференции в Брюсселе перед началом министерской встречи НАТО, которая откроется во вторник, "Европейская правда"

Детали: Генсек НАТО подтвердил неизменность позиции Альянса относительно перспективы членства Украины. "Партнеры согласились с тем, что будущее Украины в НАТО", – напомнил он, добавив, что в соответствии с решением Вашингтонского саммита НАТО, партнеры „развивают мост к членству" в отношениях с Украиной.

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Впрочем, генсек не ожидает дискуссии по этому поводу в ближайшие дни. Вместо этого Альянс будет фокусироваться на предоставлении военной помощи Украине.

"В последующие дни мы будем концентрироваться на том, что сделать, чтобы помочь Украине сейчас... Встреча (министров Альянса) будет сконцентрирована на том, чтобы тогда, когда Украина решит начать переговоры – она могла делать это с позиции силы", – заявил генеральный секретарь.

По словам Марка Рютте, сейчас Украине нужно "больше военной помощи и меньше разговоров о том, как должен выглядеть мир"

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Накануне встречи в Брюсселе Украина заявила, что отказывается от тех гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.

Ранее от президента Зеленского впервые прозвучали заявления, что Украина могла бы вступить в НАТО с частичным действием ст.5, однако эта идея пока не детализирована.

Отметим, что на этой неделе в США отрицали возможность возвращения ядерного оружия в арсенал Украины.