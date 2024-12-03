Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

На встрече НАТО планируют обсуждать помощь Украине, а не ее членство – генсек

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоВторник, 3 декабря 2024, 12:37
На встрече НАТО планируют обсуждать помощь Украине, а не ее членство – генсек
Рютте. фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что партнеры слышат призывы Украины относительно членства и не отступают от планов, однако на декабрьском заседании Альянса имеют другую цель.

Источник: Рютте на пресс-конференции в Брюсселе перед началом министерской встречи НАТО, которая откроется во вторник, "Европейская правда"

Детали: Генсек НАТО подтвердил неизменность позиции Альянса относительно перспективы членства Украины. "Партнеры согласились с тем, что будущее Украины в НАТО", – напомнил он, добавив, что в соответствии с решением Вашингтонского саммита НАТО, партнеры „развивают мост к членству" в отношениях с Украиной.

Реклама:

Впрочем, генсек не ожидает дискуссии по этому поводу в ближайшие дни. Вместо этого Альянс будет фокусироваться на предоставлении военной помощи Украине.

"В последующие дни мы будем концентрироваться на том, что сделать, чтобы помочь Украине сейчас... Встреча (министров Альянса) будет сконцентрирована на том, чтобы тогда, когда Украина решит начать переговоры – она могла делать это с позиции силы", – заявил генеральный секретарь.

По словам Марка Рютте, сейчас Украине нужно "больше военной помощи и меньше разговоров о том, как должен выглядеть мир"

РЕКЛАМА:

Накануне встречи в Брюсселе Украина заявила, что отказывается от тех гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.

Ранее от президента Зеленского впервые прозвучали заявления, что Украина могла бы вступить в НАТО с частичным действием ст.5, однако эта идея пока не детализирована.

Отметим, что на этой неделе в США отрицали возможность возвращения ядерного оружия в арсенал Украины.

НАТОУкраинапомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ

Трамп на вопрос, уменьшится ли помощь Украине: Возможно, конечно

В понедельник отключения будут применять с 8 до 19 часов

Axios: Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским

Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе

Трамп: Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие

Все новости...
НАТО
Люксембург выступил против членства Украины в НАТО – Spiegel
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
"Он ошибается": генсек НАТО перечислил, почему Путин не заинтересован в мире
Последние новости
21:57
Еврокомиссар хочет увеличить оборонные расходы в бюджете ЕС до 100 млрд евро
21:29
Байден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
20:57
Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ
20:42
футбол"Динамо" разгромило в Киеве "Александрию" и стало единоличным лидером чемпионата Украины
20:21
фотоВ Тбилиси протестующие "украсили" флагом Украины "елку"
20:20
обновленоРоссияне снова пытались атаковать Украину ударными БпЛА
20:04
обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ
19:53
В ГУР назвали дезинформацией сообщения о катастрофе самолета с Асадом
19:30
Туск: После Сирии мир должен осознать возможность победить Россию
18:58
Что происходило в Сирии до падения режима Асада? Подкаст
Все новости...
Реклама:
Реклама: