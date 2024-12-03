В Белом доме переживают, что «спринт» с военной помощью Украине ослабит армию США – WP

Американское издание The Washington Post написало об обеспокоенности чиновниками Белого дома "гонкой" по выделению Украине последних пакетов военной помощи, поскольку это может привести к снижению готовности армии Соединенных Штатов.

Источник: статья The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: Неназванные собеседники издания предупредили, что "гонка за использование остатка дополнительной помощи в размере 61 миллиарда долларов потенциально может напрячь армию США".

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Отмечается, что особое беспокойство вызывает количество ракет-перехватчиков ПВО и некоторых типов артиллерийских снарядов, которые направляются в Украину.

"И то, и другое будет трудно быстро заменить, и эти потери уменьшат готовность американских войск к другим потенциальным горячим точкам на Ближнем Востоке и в Азии", - сказал неназванный чиновник.

Высокопоставленный представитель администрации сказал The Washington Post, что Белый дом взвешивает эти противоречивые требования, продвигая свои планы помощи Украине. По его словам, это реальные компромиссы".

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"Тем не менее Белый дом сделал расчет, что, несмотря на проблемы с запасами США, лучше прислать Украине как можно больше помощи, учитывая "все последствия войны в Украине" ради того, чтобы автократические государства извлекли соответствующие уроки.

Однако, как говорят официальные лица США, в долгосрочной перспективе, "разрыв между усилиями России и Украины по вербовке (военных), вероятно, окажется гораздо более важным в определении хода войны".

"Истощенная армия Украины испытала вызов из-за значительной нехватки передовых подразделений, а также медленной мобилизации и обучения. Между тем Кремлю удается немного расширить свои силы, хотя он и несет большие потери", - сказал The Washington Post один из чиновников.

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