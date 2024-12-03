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Бойцы ССО на Курщине зашли прямо на позиции врага и уничтожили 17 россиян

Валентина РоманенкоВторник, 3 декабря 2024, 12:55
Бойцы ССО на Курщине зашли прямо на позиции врага и уничтожили 17 россиян
иллюстративное фото 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича

Бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 17 врагов и заставили сдаться в плен еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области РФ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что в одном из ночных эпизодов, воины ССО тихо пробрались прямо на вражеские позиции, уничтожили семерых россиян и своими действиями заставили остальных сдаться в плен. Восемь российских военных выбрали жизнь и пополнили обменный фонд.

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Во время другого успешного налета спецназовцы ночью уничтожили еще десять врагов.

В ССО отметили, что после выполнения специальных действий, группа их бойцов отходила без потерь.

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На обнародованном видео зафиксированы моменты двух боевых спецопераций и последующее фиксирование последствий эффективной работы.

ССОКурская область война
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