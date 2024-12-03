В Украине в ближайшие дни похолодает, осадков не ожидается, местами туман

4 и 5 декабря в Украине ожидается преимущественно сухая погода с туманами на западе и северо-востоке ночью и утром. Температура будет колебаться от 5° мороза до 5° тепла, в Карпатах ночью до -10°. В Киеве столбики термометров днем будут держаться около 0°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали: В среду ожидается преимущественно сухая погода. На западе и северо-востоке местами возможен туман ночью и утром. Ветер юго-восточный, скорость 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных и западных регионах днем 0-5° тепла, а в Крыму до 9°. В Карпатах ночью температура снизится до -10°, днем около 0°.

Реклама:

В Киеве ночью 1-3° мороза, днем температура будет достигать около 0°.

5 декабря осадков также не прогнозируют. В западных областях возможен туман ночью и утром. Ветер преимущественно юго-восточный, на востоке и юге северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Карпатах ночью будет до -9°, днем около 0°.

В столице 5 декабря ожидается похожая погода: ночью 1-3° мороза, днем около 0°, ветер юго-восточный.