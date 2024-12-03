Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

В Украине в ближайшие дни похолодает, осадков не ожидается, местами туман

Анастасия ПроцВторник, 3 декабря 2024, 13:01
В Украине в ближайшие дни похолодает, осадков не ожидается, местами туман
Иллюстративное фото: Getty Images

4 и 5 декабря в Украине ожидается преимущественно сухая погода с туманами на западе и северо-востоке ночью и утром. Температура будет колебаться от 5° мороза до 5° тепла, в Карпатах ночью до -10°. В Киеве столбики термометров днем будут держаться около 0°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали: В среду ожидается преимущественно сухая погода. На западе и северо-востоке местами возможен туман ночью и утром. Ветер юго-восточный, скорость 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных и западных регионах днем 0-5° тепла, а в Крыму до 9°. В Карпатах ночью температура снизится до -10°, днем около 0°.

Реклама:

В Киеве ночью 1-3° мороза, днем температура будет достигать около 0°.

5 декабря осадков также не прогнозируют. В западных областях возможен туман ночью и утром. Ветер преимущественно юго-восточный, на востоке и юге северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Карпатах ночью будет до -9°, днем около 0°.

В столице 5 декабря ожидается похожая погода: ночью 1-3° мороза, днем около 0°, ветер юго-восточный.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ

Трамп на вопрос, уменьшится ли помощь Украине: Возможно, конечно

В понедельник отключения будут применять с 8 до 19 часов

Axios: Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским

Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе

Трамп: Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие

Все новости...
погода
Нынешняя осень в Киеве была одной из самых теплых: 11 рекордов
В Украине в ближайшие дни без существенных осадков, утром местами туман
В первый день зимы Украину укроет туман
Последние новости
21:57
Еврокомиссар хочет увеличить оборонные расходы в бюджете ЕС до 100 млрд евро
21:29
Байден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
20:57
Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ
20:42
футбол"Динамо" разгромило в Киеве "Александрию" и стало единоличным лидером чемпионата Украины
20:21
фотоВ Тбилиси протестующие "украсили" флагом Украины "елку"
20:20
обновленоРоссияне снова пытались атаковать Украину ударными БпЛА
20:04
обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ
19:53
В ГУР назвали дезинформацией сообщения о катастрофе самолета с Асадом
19:30
Туск: После Сирии мир должен осознать возможность победить Россию
18:58
Что происходило в Сирии до падения режима Асада? Подкаст
Все новости...
Реклама:
Реклама: