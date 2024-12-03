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Нынешняя осень в Киеве была одной из самых теплых: 11 рекордов

Валентина РоманенкоВторник, 3 декабря 2024, 13:15
Нынешняя осень в Киеве была одной из самых теплых: 11 рекордов
фото Дарины Важинской

Осень 2024 года была одной из самых теплых в столице Украины с 1881 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "Нынешняя осень заняла третье место среди самых теплых с 1881 года в столице и повторила температурное значение прошлогодней осени. Было зафиксировано 11 температурных рекордов, которые наблюдались в сентябре".

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Детали: По данным наблюдений метеостанции обсерватории им. Срезневского средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +11,4°С, что на 2,7°С выше средних многолетних значений.

Все осенние месяцы были теплее, чем обычно, особенно сентябрь, который имел наибольшее положительное отклонение - 5,7°С, отмечают метеорологи.

Холоднее всего календарной осенью 2024 года в Киеве было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,8 градусов мороза, а теплее всего - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +33,0°С.

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За сентябрь - ноябрь в Киеве выпало 135 мм осадков, что составляет 90 % климатической нормы.

погодаКиев
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