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«Слуги» выбрали кандидата в главы нового Министерства объединения украинцев: это – бывший министр

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукВторник, 3 декабря 2024, 13:16
«Слуги» выбрали кандидата в главы нового Министерства объединения украинцев: это – бывший министр
Глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов. Фото из Facebook

Народные депутаты на заседании фракции "Слуга народа" 3 декабря поддержали кандидатуру главы правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова на должность министра объединения украинцев. 

Источник: собеседник "Украинской правды" во фракции "Слуга народа", проект постановления на сайте ВР

Прямая речь источника издания: "На сегодняшнем (3 декабря, – УП) заседании поддержали кандидатуру Чернышова на должность главы Министерства объединения. Не поддержали только депутаты из "группы Павлюка". Чернышов будет министром с приставкой вице-премьер".

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Детали: По его словам, вскоре премьер-министр Денис Шмыгаль внесет представление на назначение Чернышова на должность вице-премьера – министра объединения украинцев в Верховную Раду. Парламент должен назначить его в течение этой недели.

Обновлено: На сайте Верховной рады уже появился соответствующий проект постановления о назначении Чернышова.

Предыстория:

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