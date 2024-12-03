"Он ошибается": генсек НАТО перечислил, почему Путин не заинтересован в мире
Генсек НАТО Марк Рютте перед началом министерской встречи Альянса в Брюсселе во вторник заявил, что в Североатлантическом альянсе считают ошибочным расчет России и убеждены, что правитель РФ Владимир Путин не заинтересован в мире.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь: "Нет никаких признаков ослабления российской агрессии. Наоборот, Путин делает жестче свою риторику и безрассудные действия. Он использует Украину как полигон для испытания экспериментальных ракет и доставил северокорейских солдат на эту противоправную войну".
Детали: Генеральный секретарь отметил позицию, что Путин "не заинтересован в мире".
"Он (Путин - ред.) считает, что сможет преодолеть сопротивление и решимость Украины, а также нашу поддержку. Но он ошибается!", - добавил Рютте, подчеркнув, что помощь Украине в самозащите является „обязанностью НАТО".
"Поэтому мы должны продолжать нашу непоколебимую поддержку", - подытожил Рютте.
Что предшествовало:
- Встреча руководителей МИД государств-членов НАТО, которая начинается во вторник, планирует обсуждать помощь Украине, а не ее членство в Альянсе.
- Накануне встречи в Брюсселе Украина заявила, что отказывается от тех гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.
- Также во вторник в Брюсселе состоится Совет Украина-НАТО.
Какие новости принесет встреча министров НАТО, смотрите в материале "ЕП" из Брюсселя