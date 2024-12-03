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"Он ошибается": генсек НАТО перечислил, почему Путин не заинтересован в мире

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловВторник, 3 декабря 2024, 13:41
Он ошибается: генсек НАТО перечислил, почему Путин не заинтересован в мире
Марк Рютте, фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте перед началом министерской встречи Альянса в Брюсселе во вторник заявил, что в Североатлантическом альянсе считают ошибочным расчет России и убеждены, что правитель РФ Владимир Путин не заинтересован в мире.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Нет никаких признаков ослабления российской агрессии. Наоборот, Путин делает жестче свою риторику и безрассудные действия. Он использует Украину как полигон для испытания экспериментальных ракет и доставил северокорейских солдат на эту противоправную войну".

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Детали: Генеральный секретарь отметил позицию, что Путин "не заинтересован в мире".

"Он (Путин - ред.) считает, что сможет преодолеть сопротивление и решимость Украины, а также нашу поддержку. Но он ошибается!", - добавил Рютте, подчеркнув, что помощь Украине в самозащите является „обязанностью НАТО".

"Поэтому мы должны продолжать нашу непоколебимую поддержку", - подытожил Рютте.

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Какие новости принесет встреча министров НАТОсмотрите в материале "ЕП" из Брюсселя

НАТОПутинУкраинавойна
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