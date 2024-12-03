В Донецкой области россияне убили 3 человека, еще 5 ранены

В результате российских обстрелов Покровской громады и Константиновки Донецкой области 3 декабря погибли 3 человека, еще 5 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Facebook

Прямая речь: "Покровская громада под огнем – есть жертвы среди гражданских. В Котлино в результате удара дроном 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автомобиль".

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Детали: Также оккупанты повредили в Покровске 8 многоэтажек и 2 автомобиля. Информация о пострадавших в городе пока не поступала.

Филашкин призвал жителей Донецкой области не подвергать себя опасности и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Обновлено: В 14:20 глава Донецкой ОВА сообщил, что стало известно о погибшем и раненом в Покровске.

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Позже Филашкин написал, что захватчики также из артиллерии атаковали Константиновку, в результате чего погиб 52-летний мужчина, три человека получили ранения средней тяжести.

Кроме того, повреждены 3 многоэтажки, админздание, газопровод и автомобиль.