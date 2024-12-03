Украина просит страны НАТО о 20 системах ПВО – Сибига

Украина просит страны Североатлантического альянса найти возможность передать не менее двадцати систем противовоздушной обороны для того, чтобы в дальнейшем эффективно отражать воздушные атаки России.

Источник: корреспондент "Европейской правды", министр иностранных дел Андрей Сибига перед министерской встречей НАТО

Детали: Глава МИД сообщил, что обсудит с западными коллегами ситуацию в энергетике после последней ракетной атаки России и возможности усиления "воздушного щита".

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"Мы уже сообщили партнерам о наших срочных потребностях и благодарны им за быструю реакцию. Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – которые помогут нам избежать блэкаута. Мы понимаем, что Россия хочет лишить нас возможности производить электроэнергию. Поэтому нужна большая поддержка и большая солидарность", – отметил он.

Напомним: